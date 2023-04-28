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США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов – СМИ

США передали Украине приборы для обнаружения радиационной активности, которые могут определить место возможного ядерного взрыва. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на американских специалистов.

США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов
© m24.ru

Эксперты не стали уточнять, устанавливаются ли такие датчики только на территории Украины. Специалисты считают, что использование сенсоров позволит не допустить ошибки в определении ответственной за возможный ядерный взрыв стороны.

"Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия, анализ ученых будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений на Украине и в регионе", – говорится в материале.

Американские эксперты заявляют, что руководство Украины сможет в случае необходимости оперативно принять правильное решение и обеспечить безопасность населения.

Однако у сенсоров есть и слабые места. Так, например, если оружие будет доставлено без применения ракеты, вычислить ответственную сторону будет намного сложнее.

Ранее российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки оружия Киеву, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают для этого "все условия".

По их мнению, поставка нового вооружения приводит к затягиванию конфликта и очередным жертвам.

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