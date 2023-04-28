В США заметили «российские» С-300 и «Тор-М1»

В США заметили «российские» ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1». Об этом сообщает издание The Drive.

Технику, внешне напоминающую комплексы российского производства, обнаружили на железнодорожной станции в городе Белвью (штат Огайо). На снимках, сделанных фотолюбителем Джозефом Задехом, можно заметить четыре машины. Согласно изданию, речь идет о транспортно-пусковой установке и мобильном радаре С-300 и пусковой установке и транспортно-заряжающей машине «Тор-М1».

Принадлежность техники не сообщается. Издание, изучив фотографии, допускает, что с большой вероятностью обнаруженная техника является макетом хорошего качества.