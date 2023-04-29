Пригожин заявил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Подразделения ЧВК "Вагнер" в Артемовске (украинское название - Бахмут) продвинулись в субботу на 100-150 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,98 кв. км территории города. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин .

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 100-150 м, под противником в Бахмуте осталось 2,98 кв. км территории города", - приводятся слова Пригожина в субботу в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщил ТАСС 18 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% его территории. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, силы РФ продвинулись в северо-западной и западной частях города, однако обстановка в Артемовске остается напряженной.