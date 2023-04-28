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Военные США получили суперкомпьютер Nautilus: какие они преследуют цели

Центр суперкомпьютерных ресурсов Министерства обороны ВМС получил новый суперкомпьютер под названием Nautilus, который обладает впечатляющей вычислительной мощностью в 8,2 петафлопс.

Военные США получили суперкомпьютер Nautilus
© Ferra.ru

Система, разработанная компанией Penguin TrueHPC, также может похвастаться 382 терабайтами памяти, 26 петабайтами хранилища, 176 128 вычислительными ядрами и 48 узлами графических процессоров.

Nautilus является шестым суперкомпьютером, развернутым Центром, и позволит исследователям и ученым проводить передовые исследования в различных дисциплинах, включая климат, моделирование океана и вычислительную гидродинамику. Он также позволит разрабатывать новые возможности для военнослужащих, например, стратегию атак.

В дополнение к Nautilus, Центр суперкомпьютерных ресурсов также модернизировал платформу, известную как Narwhal. Он теперь может похвастаться впечатляющей вычислительной производительностью в 13,6 петафлопс и дополнительными 18 176 ядрами.

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