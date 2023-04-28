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Минобороны заявило о поражении украинского объединенного штаба обороны Артемовска

Российские ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска. Об этом пишет ТАСС.

Минобороны заявило о поражении украинского объединенного штаба обороны Артемовска
© РИА Новости

Как уточнили в Минобороны, также были поражены подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки в ДНР.

Кроме того, уточняется, что ВС РФ за последние сутки уничтожили на до 300 военных ВСУ, а также наемников на донецком направлении. Также были уничтожены 3 боевые машины пехоты, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и гаубица Д-30. Ликвидирована была и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также сообщается, что ВКС России уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР в районе населенного пункта Дробышево.

Ранее глава администрации Шахтерска Александр Шатов, сообщил, что в город уже эвакуировали нескольких тысяч жителей Артемовска и Соледара. По его словам, этот коридор является самым безопасным среди всех населенных пунктов в ЛНР.

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