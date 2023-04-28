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MWM: Новейший британский авианосец разбирают на запчасти

Новейший и самый дорогой британский авианосец HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский") разбирают на запчасти, чтобы поддержать на плаву головной корабль этого класса - HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"). Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

MWM: Новейший британский авианосец разбирают на запчасти
© wikipedia.org | Alex Ceolin / OGL v1.0

"Принц Уэльский" находится в сухом доке в Шотландии, где его должны были отремонтировать после неполадок, которые возникли в августе прошлого года. Тогда авианосец отправился в США, но вернулся в порт уже спустя сутки из-за аварии. Стоимость ремонта оценивают в 30 миллионов долларов, что делает его скорое возвращение в строй маловероятным.

Возникли проблемы и с самолетом F-35B, который планировалось использовать на авианосце. В ноябре 2021 один такой истребитель стоимостью свыше 130 миллионов долларов упал в море в районе Кипра.

Сейчас с корабля снимают масляные и топливные фильтры, а также лифты, с помощью которых самолеты доставляются на палубу. Они пойдут на замену аналогичных узлов не менее проблемного авианосца Queen Elizabeth.

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