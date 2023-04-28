В России начали производство противоосколочных одеял

«Небольшой вес одеяла и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий. Одеяло останавливает до 90 процентов осколков, образующихся при подрыве мин, снарядов, самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.