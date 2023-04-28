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Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

Турция получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку истребителей F-35 у США. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35
© Газета.Ru

"Мы дали деньги за F-35, мы внесли свой вклад, мы получим свои деньги обратно. Наш выход из этой системы был движущей силой для ускорения нашего собственного производства, но CAATSA – это неправильно", - сказал он.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем. В январе 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них.

По его словам, Турция выплатила США около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Эрдоган впоследствии заявил о предложении Вашингтона купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос требует согласования Конгресса США.

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