Турция получит обратно деньги, выплаченные США за истребители F-35

Турция получит обратно свои деньги, выплаченные за покупку истребителей F-35 у США . Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.

"Мы дали деньги за F-35, мы внесли свой вклад, мы получим свои деньги обратно. Наш выход из этой системы был движущей силой для ускорения нашего собственного производства, но CAATSA – это неправильно", - сказал он.

В апреле 2021 года в Пентагоне сообщили, что США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 за покупку российских ЗРК С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что страну не волнует отказ Соединенных Штатов продавать Анкаре истребители F-35 и реакция Вашингтона на закупку оборонных систем. В январе 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара не получила от США ни истребители, ни деньги, которые были выплачены за них.