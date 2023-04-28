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"Русская весна": ВС России ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ Чернигова

Российским военным силам в Артемовске, по предварительным данным, удалось ликвидировать командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. Об этом заявили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Как утверждается, Чернигов командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки Военно-морских сил (ВМС) Украины.

По сведениям "РВ", Чернигов ликвидирован 24 апреля. Также был ликвидирован другой офицер Сил специальных операций украинских военных - Владимир Ободенко.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на западе Артемовска

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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