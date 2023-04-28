"Русская весна": ВС России ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ Чернигова
Российским военным силам в Артемовске, по предварительным данным, удалось ликвидировать командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова. Об этом заявили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
Как утверждается, Чернигов командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки Военно-морских сил (ВМС) Украины.
По сведениям "РВ", Чернигов ликвидирован 24 апреля. Также был ликвидирован другой офицер Сил специальных операций украинских военных - Владимир Ободенко.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.