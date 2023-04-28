Российским военным силам в Артемовске, по предварительным данным, удалось ликвидировать командира элитного подразделения Вооруженных сил Украины Александра Чернигова . Об этом заявили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.