Резников заявил о готовности войск Украины к наступлению

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что украинские войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, в ходе брифинга 28 апреля он отметил, что Вооруженные силы Украины ждут решения командования.
По словам Резникова, подготовка заканчивается, а помимо вооружения у украинских солдат должно быть умение владеть техникой.
«Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена», — заявил он.
Резников добавил, что контрнаступление начнется, как только «будет божья воля, позволит погода, и будет решение командования».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие недели. Вместе с тем Резников подчеркивал, что наступательные действия могут начаться лишь по окончании распутицы. По его словам, Киев планирует нанести несколько ударов.