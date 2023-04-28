Резников заявил о готовности войск Украины к наступлению

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что украинские войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, в ходе брифинга 28 апреля он отметил, что Вооруженные силы Украины ждут решения командования.

По словам Резникова, подготовка заканчивается, а помимо вооружения у украинских солдат должно быть умение владеть техникой.

«Мы получили достаточно современное вооружение: "Леопард-2", "Челленджеры" и "Абрамсы", но, думаю, "Абрамсы" не успеют к этому наступлению. Сама техника частично доставлена», — заявил он.

Резников добавил, что контрнаступление начнется, как только «будет божья воля, позволит погода, и будет решение командования».