Первые кадры, на которых демонстрируется ликвидация немецкой зенитной самоходной установки (ЗСУ) "Гепард" в зоне проведения специальной военной операции на Украине, появились в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале "Русская весна".
Как уточняется, уничтоженная военная техника находилась на службе Вооруженных сил Украины. Для ликвидации использовали барражирующий боеприпас "Ланцет".
В ролике "РВ" можно увидеть, как стоящую возле дороги установку обнаружил российский беспилотный летательный аппарат. Вскоре был осуществлен удар "Ланцетом".
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию. Ранее стало известно, что Германия поставит ВСУ два зенитных комплекса Skynex компании Rheinmetall.