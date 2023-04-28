Первые кадры, на которых демонстрируется ликвидация немецкой зенитной самоходной установки (ЗСУ) "Гепард" в зоне проведения специальной военной операции на Украине , появились в сети. Об этом сообщается в Telegram-канале "Русская весна".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию. Ранее стало известно, что Германия поставит ВСУ два зенитных комплекса Skynex компании Rheinmetall.