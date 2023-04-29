Судно столкнулось с танкером у берегов Филиппин

Судно под флагом Сьерра-Леоне столкнулось с танкером под флагом Маршалловых Островов у берегов филиппинского острова Коррехидор, два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Филиппин.

Согласно заявлению, судно MV Hong Hai 189 уже перевернулось.

«Один из 16 спасенных, филиппинский сотрудник по безопасности, скончался в больнице... На следующее утро поисково-спасательная группа обнаружила еще одно тело», — сообщили в охране.

Ранее сообщалось, что неизвестное судно было атаковано у берегов Йемена, сообщает управление Морских торговых операций Великобритании.

По данным ведомства, судно обстреляли. В нападении участвовали 3 лодки, на которых находились от 3 до 4 человек. Обстоятельства атаки пока неизвестны.