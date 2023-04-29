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Судно столкнулось с танкером у берегов Филиппин

Судно под флагом Сьерра-Леоне столкнулось с танкером под флагом Маршалловых Островов у берегов филиппинского острова Коррехидор, два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Филиппин.

Судно столкнулось с танкером у берегов Филиппин
© РИА Новости

Согласно заявлению, судно MV Hong Hai 189 уже перевернулось.

«Один из 16 спасенных, филиппинский сотрудник по безопасности, скончался в больнице... На следующее утро поисково-спасательная группа обнаружила еще одно тело», — сообщили в охране.

Ранее сообщалось, что неизвестное судно было атаковано у берегов Йемена, сообщает управление Морских торговых операций Великобритании.

По данным ведомства, судно обстреляли. В нападении участвовали 3 лодки, на которых находились от 3 до 4 человек. Обстоятельства атаки пока неизвестны.

Также сообщалось, что четверо моряков, пропавших без вести в ходе пожара на борту загоревшегося российского судна «Калтан», были найдены без признаков жизни на борту судна.

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