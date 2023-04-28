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В ЛНР заявили о стягивании резервов военных и техники ВСУ к Артемовску

В ЛНР заявили о стягивании Киевом резервов военных и техники к Артемовску. Как сообщает ТАСС, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко заявил, что колонна с артиллерийскими орудиями выдвинулась из Дружковки.

В ЛНР заявили о стягивании резервов военных и техники ВСУ к Артемовску
© globallookpress.com

По его информации, в Дружковку прибыли два БТР-80, пять автомобилей ЗИЛ-131 и восемь «Уралов» с личным составом. У каждого автомобиля были на буксире артиллерийские орудия Д-20 либо Д-30. После непродолжительной стоянки в колонна выдвинулась в направлении Артемовска.

Ранее Марочко уже заявлял, что российские военные отмечают поступление новых резервов Вооруженных сил Украины в районе подконтрольного Киеву Часова Яра в ДНР. Там же они размещают средства противовоздушной обороны.

Напомним, что бои за Артемовск в ДНР идут уже несколько месяцев. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

21 апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что российские силы контролируют 80% территории города. 27 апреля Минобороны РФ проинформировало, что штурмовые отряды заняли еще четыре квартала Артемовска.

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