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Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине

Истинной целью Запада в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине
© РИА Новости

Он также подчеркнул, что Запад хочет создать угрозу КН и сохранить монопольное положение в мире. Министр добавил, что украинский вопрос подтверждает нацеленность США и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с РФ и Китаем.

«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», — сказал министр обороны», - подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также добавил, что в свое время Западом на переворот 2014 года на Украине было потрачено более $5 млрд. В итоге это привело к формированию на российских границах враждебного националистического режима, который «с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"».

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