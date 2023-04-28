Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине

Шойгу назвал истинную цель Запада в конфликте на Украине
Истинной целью Запада в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.
Он также подчеркнул, что Запад хочет создать угрозу КН и сохранить монопольное положение в мире. Министр добавил, что украинский вопрос подтверждает нацеленность США и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с РФ и Китаем.
«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», — сказал министр обороны», - подчеркнул Шойгу.
Глава Минобороны также добавил, что в свое время Западом на переворот 2014 года на Украине было потрачено более $5 млрд. В итоге это привело к формированию на российских границах враждебного националистического режима, который «с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос"».