Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине

Истинной целью Запада в украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Запад хочет создать угрозу КН и сохранить монопольное положение в мире. Министр добавил, что украинский вопрос подтверждает нацеленность США и его союзников на провоцирование других стран к военному противостоянию с РФ и Китаем.

«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», — сказал министр обороны», - подчеркнул Шойгу.