В зоне СВО появится дрон-камикадзе "Владлен Татарский"

Группа энтузиастов довольно давно работала над созданием нового серийного боевого коптера и готовила операторов для него. В проекте активно принимал участие и сам Максим Фомин. Таким образом разработчики решили почтить его память.

Также они сообщили, что новый дрон получит линейку штатных и весьма мощных боеприпасов. Характеристики их пока не раскрываются, но фото можно увидеть в канале. Что важно, это не кустарно адаптированные под коптеры ВОГи и гранаты, а именно серийные снаряды, которые будут выпускаться при поддержке ВПК страны.