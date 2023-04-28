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В зоне СВО появится дрон-камикадзе "Владлен Татарский"

В ближайшее время в зоне СВО появится FPV дрон-камикадзе, названный в честь погибшего военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает Телеграм-канал "Русский беспилотник".

В зоне СВО появится дрон-камикадзе "Владлен Татарский"
© Российская Газета

Группа энтузиастов довольно давно работала над созданием нового серийного боевого коптера и готовила операторов для него. В проекте активно принимал участие и сам Максим Фомин. Таким образом разработчики решили почтить его память.

Также они сообщили, что новый дрон получит линейку штатных и весьма мощных боеприпасов. Характеристики их пока не раскрываются, но фото можно увидеть в канале. Что важно, это не кустарно адаптированные под коптеры ВОГи и гранаты, а именно серийные снаряды, которые будут выпускаться при поддержке ВПК страны.

"Лето для нашего врага,и последующие месяцы будут просто налетом саранчи в виде тысяч наших изделий с различными видами боевой нагрузки", - заверили разработчики.

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