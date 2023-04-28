Шойгу рассказал о последствиях передачи оружия Украине

"Передаваемое вооружение попадает на черный рынок и далее - в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.