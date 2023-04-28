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Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине

Истинной целью Запада в российско-украинском конфликте является нанесение России стратегического поражения. Об этом на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Шойгу назвал цель Запада в конфликте на Украине
© РИА Новости

По его мнению, западные страны также с помощью конфликта на Украине стремятся создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире. Шойгу назвал визитной карточкой Запада шантаж, угрозы, дезинформацию, организацию цветных революций и государственные перевороты.

«Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счет создания подконтрольных региональных альянсов», — сказал министр обороны.

Ранее президент Владимир Путин обвинил Запад в развязывании войны, которую Россия пытается остановить. Глава государства счел, что цель европейских стран — направить агрессию на Восток.

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