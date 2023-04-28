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Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

В ночь на 27 апреля был нанесен ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве, сообщает РИА Новости.

Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик
© РИА Новости

В результате удалось уничтожить около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Известно, что на территории предприятия они проводили совещание. Удар был выполнен профессионально, так как летевшая за ним ракета украинской системы противовоздушной обороны попала в пятиэтажный дом перед этим заводоуправлением.

Удар был нанесен в тот момент, когда военные Украины проводили встречу со своими иностранными коллегами. Из каких конкретно стран были англоязычные иностранцы – неизвестно. После произошедшего украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до утра.

До этого момента работали пожарные, сотрудники МЧС, военные и СБУ. Они вывезли все свидетельства о нахождении в здании адмиралтейства военных. Официально Киев потери не признает, утверждая, что никого на территории завода не было.

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