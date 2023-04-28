Ракетный удар уничтожил 20 высших офицеров в Николаеве, заявил подпольщик

В ночь на 27 апреля был нанесен ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве, сообщает РИА Новости.

В результате удалось уничтожить около 20 высших украинских и зарубежных офицеров. Известно, что на территории предприятия они проводили совещание. Удар был выполнен профессионально, так как летевшая за ним ракета украинской системы противовоздушной обороны попала в пятиэтажный дом перед этим заводоуправлением.

Удар был нанесен в тот момент, когда военные Украины проводили встречу со своими иностранными коллегами. Из каких конкретно стран были англоязычные иностранцы – неизвестно. После произошедшего украинские власти запретили в том районе фото- и видеосъемку до утра.