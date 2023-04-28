Мобилизация: последние новости на сегодня 28 апреля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 апреля 2023, в материале «Рамблера».

Челябинцы собирают груз матрасов для мобилизованных

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В Челябинской области жители Копейска собирают 50 матрасов, о которых их попросили призванные по частичной мобилизации, сообщает «Ура.ру».

По словам волонтеров, такая срочная заявка ввела их в смятение. Они собирают груз по частям.

Жители города поблагодарили общество «Курултай Башкир» и участниц Женского Движения «Единой России» за первые пять матрасов. Еще 12 штук передали депутаты.

Директор Копейского медицинского училища Ирина Грачева привезла матрас на пункт сбора, а настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы Отец Виктор усилиями прихожан собрал еще семь штук.

Российские военные подновляют памятники героям ВОВ в селе под Волновахой

В небольшом селе Новогнатовка, восточнее от Волновахи, еще в 2022 году сильно пострадали церковь и местный фельдшерско-акушерский пункт. Спустя год после освобождения населенный пункт полностью вернули к мирной жизни российские военные, сообщает телеканал «Звезда».

Они привели в порядок ряд административных зданий. В настоящее время ведется восстановление исторического наследия — памятников героям Великой Отечественной войны.

Новогнатовка — одно из старейших донбасских сел - ему уже исполнилось 200 лет. Население составляет 300 человек. В селе установлено два монумента, в которых увековечили память героев, освобождавших село в годы ВОВ. Во время боев за освобождение этого населенного пункта весной 2022 года у одного памятника упала голова. Однако российские военные уже все восстановили.

Для ветеранов СВО Минздрав предлагает создать психотерапевтическую службу

В России захотели создать службу психолого-психотерапевтической помощи, на которую смогут рассчитывать участники и ветераны специальной военной операции, сообщают «Ведомости».

Инициатива принадлежит Министерству здравоохранения РФ. Как ожидается, помощь будет оказываться в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех субъектах.