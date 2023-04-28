В Японии одобрили соглашения об учениях с войсками Великобритании и Австралии

Верхняя палата парламента Японии окончательно ратифицировала в пятницу соглашения с Австралией и Великобританией об условиях взаимного размещения войск на территории друг друга в случае, в частности, совместных учений. Документы позволяют также использовать вооруженные силы друг друга для преодоления последствий крупных стихийных бедствий, сообщает информационное агентство Kyodo.

Соглашения снимают юридические и таможенные препятствия для переброски войск и вооружений, облегчают логистику, уменьшают количество бюрократических процедур. Они определяют юридический статус войск на чужой территории, а также порядок наказаний военнослужащих в случае совершения ими правонарушений.

В частности, проблемой при выработке нынешних соглашений стало отсутствие в Австралии и Великобритании смертной казни и наличие в Японии такого наказания. Одобренные в пятницу документы фактически дают Лондону и Канберре право не выдавать своих военнослужащих, если им по японскому законодательству будет грозить высшая мера.