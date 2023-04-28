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В Японии одобрили соглашения об учениях с войсками Великобритании и Австралии

Верхняя палата парламента Японии окончательно ратифицировала в пятницу соглашения с Австралией и Великобританией об условиях взаимного размещения войск на территории друг друга в случае, в частности, совместных учений. Документы позволяют также использовать вооруженные силы друг друга для преодоления последствий крупных стихийных бедствий, сообщает информационное агентство Kyodo.

В Японии одобрили соглашения об учениях с войсками Великобритании и Австралии
© РИА Новости

Соглашения снимают юридические и таможенные препятствия для переброски войск и вооружений, облегчают логистику, уменьшают количество бюрократических процедур. Они определяют юридический статус войск на чужой территории, а также порядок наказаний военнослужащих в случае совершения ими правонарушений.

В частности, проблемой при выработке нынешних соглашений стало отсутствие в Австралии и Великобритании смертной казни и наличие в Японии такого наказания. Одобренные в пятницу документы фактически дают Лондону и Канберре право не выдавать своих военнослужащих, если им по японскому законодательству будет грозить высшая мера.

Австралия, Великобритания и Япония настроены на активизацию совместных учений, которые до сих пор проводились в основном по линии ВМС. Нынешние соглашения расширяют возможности для проведения их с участием сухопутных сил и ВВС.

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