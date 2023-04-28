Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ в Суземском районе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку на Суземский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения", - написал Богомаз.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Ранее глава региона сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска ночью обстреляли поселок Климово, из-за чего населенный пункт остался без света. Как рассказал Богомаз, пострадавших в результате обстрела территории поселка нет, однако в Климово нарушено энергоснабжение и пропало электричество. Тогда он отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы.