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1 час назад

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ в Суземском районе

Газета.Ruиещё 3

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил атаку на Суземский район. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона ВСУ в Суземском районе
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район. Пострадавших нет. Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения", - написал Богомаз.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Ранее глава региона сообщал в своем Telegram-канале, что украинские войска ночью обстреляли поселок Климово, из-за чего населенный пункт остался без света. Как рассказал Богомаз, пострадавших в результате обстрела территории поселка нет, однако в Климово нарушено энергоснабжение и пропало электричество. Тогда он отметил, что на месте инцидента работают оперативные службы.

Он также добавил, что аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после проведения необходимых мероприятий. До этого власти Брянской области выделили 500 млн рублей на строительство дополнительных фортификационных сооружений. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Богомаз.

Армия,СВО,Александр Богомаз,
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