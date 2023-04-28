РИА Новости: беженец рассказал о британских наемниках в Артемовске

Местные жители часто видели в Артемовске (украинское название – Бахмут) британских наемников, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Владимир Кузнецов.

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"Были англичане", - сказал он. Мужчина рассказал, что определил их национальность по речи и нашивкам. Кроме того, Кузнецов уточнил, что зачастую наемники находились возле церкви, где выдавали гуманитарную помощь.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что наемники стараются избегать передовой и предпочитают оставаться на второй или третьей линии обороны.