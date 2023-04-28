Спецоперация на Украине 28 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 апреля 2023 года.

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Житель Артемовска рассказал о зверствах ВСУ за отказ уехать на Украину

Вооруженные силы Украины стреляли из танка по пятиэтажному дому в Артемовске, сообщает РИА Новости.

Как заявил житель города Владимир Кузнецов, это произошло после того, как остававшиеся там жители отказались выехать на подконтрольную Киеву территорию. По его словам, детей с матерями вывозили насильно.

Мужчина отметил, что украинские военные пришли вместе с соцслужбами и выдвинули ультиматум: «Или мы забираем ребенка, или уезжай вместе с ребенком на Украину».

Кузнецов пожаловался, что солдаты насильно вывезли его внучку и дочь, отобрав у нее ребенка и фактически вынудив ехать с ними вопреки желанию девушки. Дочери с внучкой пришлось уехать, при этом многие жители остались в подвале дома, после чего военные начали бить прямой наводкой по дому.

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В ряде украинских регионах минувшей ночью была объявлена воздушная тревога, сообщает «Газета.ру».

Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР. При этом в Херсонской области были слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлялась в восточных регионах Украины. В Херсоне раздались взрывы.

Разведчики уничтожили украинский опорный пункт тремя гранатами

Разведчики России уничтожили украинский опорный пункт, который находился возле поселка Макеевка в ЛНР, сообщает РИА Новости.

Для этого применялся дрон, который сбросил три ручные противопехотные гранты.

В результате уничтожения личный состав украинской армии понёс потери.