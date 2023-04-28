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В Европарламенте выступили против поставок оружия Украине

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что страны Запада обрекают украинцев на смерть. С таким мнением он выступил в социальной сети Twitter.

В Европарламенте выступили против поставок оружия Украине
© ТАСС

Уоллес выступил против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) заявил, что от военной помощи страдают граждане страны.

«ЕС отказался продвигать диалог и дипломатию для завершения конфликта. Они утверждают, что помогают Украине защищаться, накачивая ее оружием, но они обрекают все больше и больше украинцев на смерть в бессмысленной войне, выгодной только НАТО и ЕС», — написал он.

Парламентарий также призвал западные страны остановить конфликт на Украине, если им на самом деле важно состояние страны.

Ранее ВСУ признали превосходство российской армии в оружии. Об этом написали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», — рассказал украинский рядовой, представившийся Павлом.

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