«ЕС отказался продвигать диалог и дипломатию для завершения конфликта. Они утверждают, что помогают Украине защищаться, накачивая ее оружием, но они обрекают все больше и больше украинцев на смерть в бессмысленной войне, выгодной только НАТО и ЕС», — написал он.