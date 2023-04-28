В Европарламенте выступили против поставок оружия Украине
Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что страны Запада обрекают украинцев на смерть. С таким мнением он выступил в социальной сети Twitter.
Уоллес выступил против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) заявил, что от военной помощи страдают граждане страны.
Парламентарий также призвал западные страны остановить конфликт на Украине, если им на самом деле важно состояние страны.
Ранее ВСУ признали превосходство российской армии в оружии. Об этом написали обозреватели The New York Times Майкл Швирц и Станислав Козлюк. «Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А еще есть танки, вертолеты и реактивные самолеты», — рассказал украинский рядовой, представившийся Павлом.