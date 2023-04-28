«Откуда у них столько оружия?» В ВСУ пожаловались на превосходство России
Несмотря на поставки оружия со стороны западных стран, военные на Украине говорят о превосходстве армии России, сообщает New York Times.
Как заявил рядовой украинских Вооруженных сил Павел, он не знает, откуда у России столько артиллерии. Также он упомянул большое количество танков, вертолетов и реактивных самолетов. Военный пожаловался на интенсивный огонь со стороны российских военных, из-за которого нет возможности покинуть позиции.
По данным издания, украинские военные понимают, что оружие Запада не гарантирует им успех, потому что РФ до сих пор сохраняет количественное преимущество в тяжелом вооружении, авиации и бронетехнике. По словам 43-летнего рядового, у России есть танки, БМП и БТР, на которые украинские солдаты «не могут пойти с винтовками».
Как отметил собеседник газеты, Украине нужна тяжелая техника на земле и поддержка в воздухе.
Большое внимание уделяется ожидаемому украинскому контрнаступлению, которое может начаться в любой момент при поддержке потока передового оружия из США и их союзников. Но украинские военные знают, что как бы они ни нуждались в новом вооружении, оно не является гарантией успеха, говорится в статье.