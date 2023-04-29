Украинские боевики обстреляли Яковлевку и Васильевку

Два населенных пункта на территории ДНР подверглись обстрелу со стороны Украины ночью 29 апреля. Представительство ДНР в СЦКК сообщило об ударах вражеской артиллерии по Яковлевке и Васильевке.

«По направлению населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Яковлевка в 1.30 выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; населенный пункт Орловка - населенный пункт Васильевка в 2.40 выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», отмечено в публикации представительства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в минувшие сутки украинские боевики 47 обстреливали Донецк и другие населенные пункты ДНР, выпустив 259 боеприпасов разного калибра. При обстрелах в Донецке погибли 9 человек - снаряд попал в маршрутку, ранения получили 17 человек в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.