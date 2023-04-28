Путин: Беспилотные авиасистемы будут одним из ключевых направлений развития РФ

Развитие беспилотных авиационных систем и других высоких технологий будут среди ключевых направлений в России не только в текущем десятилетии, но и в будущем. Это подчеркнул президент РФ на профильном совещании, состоявшемся на площадке индустриального парка "Руднево".

"Конечно, беспилотные авиасистемы, как и целый ряд новых высокотехнологичных сфер, очевидно, будут одним из ключевых направлений развития России не только до 2030 года, но и далеко за горизонтом текущего десятилетия", - сказал глава государства.

Путин отметил, что для развития сферы БПЛА осознанно выбран формат нацпроекта. "Достигнутый здесь успех будет означать качественные изменения нашей экономики и качественные изменения в жизни наших людей. Сильное, уверенное поступательное движение вперед всей страны - вот что такое развитие беспилотной авиации", - сказал президент.

По его словам, устойчивый спрос на высокотехнологичную продукцию обеспечит финансовую поддержку отрасли, но нужно запускать и другие механизмы, в том числе венчурные и прямые инвестиции на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), создание производств и инфраструктуру. Как подчеркнул Путин, государство должно создавать стимулы для привлечения средств и подставить плечо инвесторам при реализации технологических проектов, в том числе в сфере БПЛА. В целом, заключил глава государства, нужно создавать рынок сбыта соответствующей продукции и делать отрасль экономически привлекательной, "тогда и инвесторы пойдут".