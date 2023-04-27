Irish Times: наёмник из Ирландии убит в зоне СВО

В зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии .

«Мы скорбим... Это личное дело, не хочу ничего больше говорить», — сказал мужчина.

В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.