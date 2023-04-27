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30 минут назад

Irish Times: наёмник из Ирландии Финбар Кафферки убит в зоне СВО

RT на русском

В зоне спецоперации в боях с российскими военными убит наёмник из Ирландии Финбар Кафферки. Ирландец отправился на Украину для помощи украинской армии, ранее он уже получил боевой опыт в Сирии.

Irish Times: наёмник из Ирландии убит в зоне СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом пишет Irish Times.

Отец Кафферки, Том, подтвердил гибель сына.

«Мы скорбим... Это личное дело, не хочу ничего больше говорить», — сказал мужчина.

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В марте 2022 года Министерство обороны России предупредило, что все наёмники, которые приезжают на Украину в помощь киевскому режиму, не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленных.

Армия,Минобороны России,
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