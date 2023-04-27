$81.56-0.0790.20+0.06
13 минут назад

Путин рассказал об инвестициях в 1 трлн рублей в беспилотную отрасль

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотная отрасль — очень перспективная отрасль, в будущем объем инвестиций в эту сферу составит 1 триллион рублей. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Путин рассказал об инвестициях в 1 трлн рублей в беспилотную отрасль
Фото: газета.ругазета.ру

«Сейчас мы только с коллегами смотрели и я видел нарисованную цифру в объем в 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе и государство тоже будем работать активно, то это будет триллион рублей», — сказал глава государства на совещании с организациями в сфере беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево».

Путин посетил новый индустриальный парк «Руднево»

Президент отметил, что для реализации структурных изменений нужно развивать эту отрасль, а также подчеркнул, что нет такой сферы деятельности, в которой невозможно было бы применять беспилотные аппараты.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что объем госзаказа на российские беспилотники составит в 2023-2026 годах 100 млрд рублей, до 2030 года — 200 млрд рублей.

Армия,Владимир Путин,Минпромторг,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий