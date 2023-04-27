Путин рассказал об инвестициях в 1 трлн рублей в беспилотную отрасль

Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотная отрасль — очень перспективная отрасль, в будущем объем инвестиций в эту сферу составит 1 триллион рублей. Трансляцию вел канал «Россия 24».
«Сейчас мы только с коллегами смотрели и я видел нарисованную цифру в объем в 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе и государство тоже будем работать активно, то это будет триллион рублей», — сказал глава государства на совещании с организациями в сфере беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево».
Президент отметил, что для реализации структурных изменений нужно развивать эту отрасль, а также подчеркнул, что нет такой сферы деятельности, в которой невозможно было бы применять беспилотные аппараты.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что объем госзаказа на российские беспилотники составит в 2023-2026 годах 100 млрд рублей, до 2030 года — 200 млрд рублей.