Путин рассказал об инвестициях в 1 трлн рублей в беспилотную отрасль

«Сейчас мы только с коллегами смотрели и я видел нарисованную цифру в объем в 500 млрд, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Если мы все вместе и государство тоже будем работать активно, то это будет триллион рублей», — сказал глава государства на совещании с организациями в сфере беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево».