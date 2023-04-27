В ДНР заявили об обстреле двух поселков со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле двух поселков со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что украинские военные атаковали населенный пункт Никольское, выпустив по нему четыре снаряда калибра 152 миллиметра, а также село Новобахмутовка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. При этом представительство не привело подробностей о количестве пострадавших и масштабах разрушений.