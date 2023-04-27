Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных

Заслуженный военный летчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский Украины (ВСУ) из-за новой тактики российских военных.

Офицер заявил, что действия российской авиации и беспилотников доставляют большие проблемы украинским войскам.

Ретунский объяснил, что тактика наиболее быстро реагирует на появление новых видов вооружений и техники, поэтому военнослужащие России начали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

Кроме того, российская авиация применяет группы тактического назначения в комплексе, для выполнения единого плана и задачи, например, вылеты самолетов не парами, а массово, что показало значительную эффективность. Генерал-лейтенант запаса отметил применение дронов, которые действуют по принципу самолетов.

«Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — заключил Ретунский.