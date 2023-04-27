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21 минуту назад

Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных

Lenta.ru

Заслуженный военный летчик России, экс-командующий 16-й воздушной армией, генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский Украины (ВСУ) из-за новой тактики российских военных.

Генерал объяснил причину паники ВСУ из-за новой тактики российских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Офицер заявил, что действия российской авиации и беспилотников доставляют большие проблемы украинским войскам.

Ретунский объяснил, что тактика наиболее быстро реагирует на появление новых видов вооружений и техники, поэтому военнослужащие России начали активно применять боевую авиацию с использованием планирующих боеприпасов.

Кроме того, российская авиация применяет группы тактического назначения в комплексе, для выполнения единого плана и задачи, например, вылеты самолетов не парами, а массово, что показало значительную эффективность. Генерал-лейтенант запаса отметил применение дронов, которые действуют по принципу самолетов.

«Одни вскрывают объекты ПВО противника, другие следом их уничтожают. Просто и эффективно! Не сомневаюсь, что эта тактика доставляет большие проблемы ВСУ», — заключил Ретунский.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Наев сообщил, что сбить российскую бомбардировочную авиацию, которая применяет фугасные авиабомбы, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО), крайне трудно, поскольку бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35, способные уничтожить украинские перехватчики еще до приближения на дистанцию пуска ракеты класса «воздух-воздух».

Армия,Сергей Наев,
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