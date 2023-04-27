На Украине усомнились в контрнаступлении ВСУ

Он назвал результаты деятельности президента Украины Владимира Зеленского, правительства и парламента страны «полным провалом», поскольку они только говорят о контрнаступленнии и прочем, но «реальность совсем другая». В частности, по словам Соскина, ВСУ под Артемовском находятся в тяжелом положении, в то время как российские войска продолжают постепенно наступать и в скором времени могут взять город под свой контроль.