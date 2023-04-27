На Украине усомнились в контрнаступлении ВСУ
Положение ВСУ на сегодняшний день говорит о маловероятности контрнаступления. Такое мнение высказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает «РИА Новости».
Он назвал результаты деятельности президента Украины Владимира Зеленского, правительства и парламента страны «полным провалом», поскольку они только говорят о контрнаступленнии и прочем, но «реальность совсем другая». В частности, по словам Соскина, ВСУ под Артемовском находятся в тяжелом положении, в то время как российские войска продолжают постепенно наступать и в скором времени могут взять город под свой контроль.
«Сегодня РФ заявила, что взяла уже три квартала в Бахмуте. То есть он уже почти захвачен ими. Наступают и наступают, а Украина не может наступать нигде. Только разговоры идут, что когда-то будет контрнаступление», — сказал он.
Соскин отметил, что, в частности, в Киеве оправдывают задержку контрнаступления грязью, обещая, что когда земля высохнет они его и начнут. При этом тяжелые погодные условия никак не мешают успешно продвигаться ВС РФ, подчеркнул он.