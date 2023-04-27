Киев заявил о заступившей на боевое дежурство еще одной системе ПВО Patriot

В Киеве заявили, что второй дивизион системы ПВО Patriot заступил на боевое дежурство
Второй дивизион ЗРК Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. Об этом в четверг сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук.
"Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе", - написал он в Telegram-канале, разместив фото пусковой установки.
21 апреля Олещук сообщил, что первая из переданных западными союзниками система ПВО Patriot уже применяется Киевом. 19 апреля замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли данные ЗРК из США, Нидерландов и Германии.
Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Киеву. Как заявил 14 декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их передачи Украине.