Киев заявил о заступившей на боевое дежурство еще одной системе ПВО Patriot

Второй дивизион ЗРК Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. Об этом в четверг сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук.

"Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе", - написал он в Telegram-канале, разместив фото пусковой установки.

21 апреля Олещук сообщил, что первая из переданных западными союзниками система ПВО Patriot уже применяется Киевом. 19 апреля замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в страну прибыли данные ЗРК из США, Нидерландов и Германии.