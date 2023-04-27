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19 минут назад

Армия Судана дала согласие на продление гуманитарного перемирия на 72 часа

ТАСС

Вооруженные силы (ВС) Судана согласны продлить срок действия режима прекращения огня в гуманитарных целях на дополнительные 72 часа. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВС.

В Судане продлят срок гуманитарного перемирия на 72 часа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчет с момента окончания действующего режима прекращения огня", - говорится в опубликованном на официальной странице армии в "Фейсбуке" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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