В Судане продлят срок гуманитарного перемирия на 72 часа

"Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчет с момента окончания действующего режима прекращения огня", - говорится в опубликованном на официальной странице армии в "Фейсбуке" (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявлении.