Посол Трейси: США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия

Посол США в Российской Федерации Линн Трейси заявила в интервью газете «Коммерсантъ», что Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или соблюдать этот мораторий.

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По ее словам, США также поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и собираются «работать над его вступлением в силу с учетом серьезных препятствий на пути к достижению этой цели». Как указала дипломат, к числу таких препятствий относятся «безосновательные заявления» РФ.

«Единственная страна, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия,— это Российская Федерация», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что располагает информацией о намерениях США испытать ядерное оружие.

По его словам, в случае, если Соединенные Штаты проведут натуральные испытания ядерного оружия, то их проведет и Россия.