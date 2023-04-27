$81.56-0.0790.20+0.06
22 минуты назад

Посол Трейси: США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия

Газета.Ruиещё 1

Посол США в Российской Федерации Линн Трейси заявила в интервью газете «Коммерсантъ», что Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или соблюдать этот мораторий.

Посол Трейси: США продолжают соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, США также поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и собираются «работать над его вступлением в силу с учетом серьезных препятствий на пути к достижению этой цели». Как указала дипломат, к числу таких препятствий относятся «безосновательные заявления» РФ.

«Единственная страна, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия,— это Российская Федерация», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что располагает информацией о намерениях США испытать ядерное оружие.

По его словам, в случае, если Соединенные Штаты проведут натуральные испытания ядерного оружия, то их проведет и Россия.

Глава государства также заявил, что Минобороны РФ и госкорпорация «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если к подобным тестам первыми приступят США.

Армия,Линн Трейси,Владимир Путин,Минобороны России,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий