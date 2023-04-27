США отправят к берегам Южной Кореи атомные подлодки

Соединенные Штаты заявили о готовности отправить к берегам Южной Кореи атомные подлодки, если это будет необходимо для защиты страны от удара КНДР. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом РК Юн Сок Ёлем, который посетил Вашингтон с визитом.

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По итогам общения главы государств объявили о некоторых шагах по расширению ядерного сдерживания. Под этим подразумевается готовность США применить все средства для защиты своего восточноазиатского союзника. Ожидается, что в скором времени будет создана двусторонняя консультативная группа по ядерным вопросам. Представители Вашингтона и Сеула в этом формате начнут обсуждать вопросы ядерного и стратегического планирования, а также намерены активизировать проведение на Корейском полуострове военных учений в сфере ядерного сдерживания.

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Для демонстрации своего потенциала американские атомные субмарины с баллистическими ракетами будут регулярно заходить в порты Южной Кореи. Это произойдет впервые за последние 40 лет. Вместе с тем Вашингтон пока не намерен размещать свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на Корейском полуострове, хотя сторонников таких мер в американском истеблишменте хватает. В прессе отмечают, что вопрос о налаживании Сеулом поставок оружия Киеву не затрагивался.

Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль завершил программу шестидневного пребывания в США в буквальном смысле на высокой ноте. В его честь в Белом доме организовали ужин, на котором присутствовали как Джо Байден, так и другие именитые американцы. Лидер США уговорил своего восточноазиатского гостя исполнить песню под названием "Американский пирог", которая в начале 70-х годов прошлого века добралась до вершин хит-парадов. "Мы все знаем, что это одна из ваших любимых песен", - подбодрил Байден южнокорейского коллегу, который у себя на родине славится любовью к караоке. После выступления и бурных аплодисментов хозяин Белого дома обнял президента РК и вручил ему гитару с автографом Дона Маклина, автора прозвучавшей композиции.

Во время общения с прессой в руках Байдена журналисты заметили шпаргалку

Во время общения с прессой в руках Байдена журналисты заметили шпаргалку. На карточке была изображена фотография и указано имя, в том числе по слогам, корреспондента газеты "Лос-Анджелес таймс", которая первой задала вопрос хозяину Белого дома. В этой же подсказке помощники президента США в сжатом виде изложили суть этого самого вопроса еще до того, как он был озвучен.