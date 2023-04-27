Spectator: США опасаются потери контроля над действиями ВСУ

США опасаются потерять контроль над украинским командованием и прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать ВСУ от действий, которые могут привести к эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

Нежелание Запада поставлять Украине определённые виды оружия отчасти вызвано попытками ограничить возможности Киева по нанесению ударов, например, по Крыму, отмечает автор.

В частности, американские власти обеспокоены амбициями главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в России в организации теракта на Крымском мосту.

Так, высокопоставленный американский чиновник однажды отметил, что Буданов порой «больше заинтересован в том, чтобы навредить России», чем победить в конфликте, говорится в статье.