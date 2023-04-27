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В ООН обеспокоились получением Украины снарядов с обедненным ураном

ООН обеспокоена получением Украины снарядов с обедненным ураном от Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости. Он отметил, что организация против применения подобных снарядов.

В ООН обеспокоились получением Украины снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости

Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации, — отметил Хак.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Великобритания понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Украине. Он напомнил об использовании таких снарядов в Югославии, с которым позже связывали рост числа онкологических заболеваний.

Военный эксперт Литовкин заявил, что британские снаряды с ураном заразят земли Украины

С таким же заявлением выступило ранее посольство РФ в Лондоне. Российская сторона напомнила, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством государств, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».

Представитель Пентагона Джон Кирби утверждал, что они не относятся к ядерному оружию, а исследования показали отсутствие радиационной угрозы.

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