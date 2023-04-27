В ООН обеспокоились получением Украины снарядов с обедненным ураном

ООН обеспокоена получением Украины снарядов с обедненным ураном от Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости. Он отметил, что организация против применения подобных снарядов.

Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации, — отметил Хак.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Великобритания понесет ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном Украине. Он напомнил об использовании таких снарядов в Югославии, с которым позже связывали рост числа онкологических заболеваний.

С таким же заявлением выступило ранее посольство РФ в Лондоне. Российская сторона напомнила, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством государств, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».