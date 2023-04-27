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Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр M113 на Донецком направлении

Российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.

Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр под Донецком
© globallookpress.com

Об этом сообщил РИА Новости разведчик-доброволец с позывным «Ганс».

«Выстрелом из гранатомёта была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», — сказал боец.

Российские военные намерены использовать машину для борьбы с противником, сейчас её ремонтируют: натянули гусеницу и занимаются мотором.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин ранее отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

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