Российские разведчики захватили американский бронетранспортёр под Донецком

Российские разведчики на Донецком направлении во время ночного штурма захватили американский бронетранспортёр M113, который использовали ВСУ.

Об этом сообщил РИА Новости разведчик-доброволец с позывным «Ганс».

«Выстрелом из гранатомёта была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен», — сказал боец.

Российские военные намерены использовать машину для борьбы с противником, сейчас её ремонтируют: натянули гусеницу и занимаются мотором.