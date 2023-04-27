Экс-депутат Рады предсказал военный переворот на Украине из-за бунтов в ВСУ

Экс-депутат Рады Кива предсказал военный переворот на Украине из-за бунтов в ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что бунты в рядах ВСУ лишь вопрос времени, поскольку власти Украины собираются урезать зарплаты силовикам. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное решение президент Украины Владимир Зеленский должен будет принять вместе с повышение тарифов в стране.
«Бунты в рядах ВСУ неизбежны и это вопрос только времени <…> мятежи начнутся после того, как режим Зеленского отменит силовикам надбавки, урежет зарплаты и с июля подымет тарифы в два раза по требованию МВФ», — написал Кива.
Как указал бывший украинский депутат, в подобных условиях Украину ожидает военный переворот. Он также добавил, что «масло в огонь» в данной ситуации подливает экс-президент страны Петр Порошенко, и делается это с благословения США.