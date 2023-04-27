$81.56-0.0790.20+0.06

Экс-депутат Рады Кива предсказал военный переворот на Украине из-за бунтов в ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что бунты в рядах ВСУ лишь вопрос времени, поскольку власти Украины собираются урезать зарплаты силовикам. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное решение президент Украины Владимир Зеленский должен будет принять вместе с повышение тарифов в стране.

Экс-депутат Рады предсказал военный переворот на Украине из-за бунтов в ВСУ
© Газета.Ru

«Бунты в рядах ВСУ неизбежны и это вопрос только времени <…> мятежи начнутся после того, как режим Зеленского отменит силовикам надбавки, урежет зарплаты и с июля подымет тарифы в два раза по требованию МВФ», — написал Кива.

Как указал бывший украинский депутат, в подобных условиях Украину ожидает военный переворот. Он также добавил, что «масло в огонь» в данной ситуации подливает экс-президент страны Петр Порошенко, и делается это с благословения США.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий