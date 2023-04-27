Экс-депутат Рады предсказал военный переворот на Украине из-за бунтов в ВСУ

«Бунты в рядах ВСУ неизбежны и это вопрос только времени <…> мятежи начнутся после того, как режим Зеленского отменит силовикам надбавки, урежет зарплаты и с июля подымет тарифы в два раза по требованию МВФ», — написал Кива.