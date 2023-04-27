Танки Challenger 2 английского производства уже находятся у линии боевого соприкосновения и готовы применять снаряды с урановыми сердечниками. В телеграм-каналах появились фотографии этой тяжелой техники, замаскированной специальными сетями, затрудняющими их обнаружение воздушными средствами наблюдения.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Британское военное ведомство информировало о переброске вооруженным формированиям киевского режима тысяч единиц боеприпасов для боевых машин, в том числе вредных с точки зрения экологии.

Известно, что для 120-мм нарезной пушки L30E4 разработаны бронебойно-подкалиберные выстрелы L26А1 CHARM 1 и L27А1 CHARM 3 с использованием отходов атомной промышленности. Первый имел бронепробиваемость до 530-580 мм на дистанции до 2000 метров, что по современным меркам считается весьма посредственными характеристиками, у второго данные получше - до 770 мм.

Однако, многие эксперты сомневаются, что и он будет достаточно эффективен при встрече с оборудованными встроенной динамической защитой танками.

Существует мнение, что у данных боеприпасов истекают сроки хранения, и их отправляют в горячую точку, чтобы не тратить деньги на утилизацию.

В боекомплект Challenger 2 входят всего 52 выстрела, но не все из них подкалиберные, есть также бронебойно-фугасные, которые сейчас имеют ограниченную ценность, а также дымовые.