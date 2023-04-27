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33 минуты назад

В США назвали причину переноса украинского контрнаступления

Lenta.ru

Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина переносит контрнаступление. Такую причину откладывания планов Киева назвали журналисты в статье для американского издания The Hill.

«Прокрастинация не только в США, но и в Европе стала причиной такого положения дел. Опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление», — считают журналисты. По их мнению, это также привело к тому, что Москва выиграла время, чтобы мобилизовать новые силы, построить глубокую оборону по всему фронту.

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По мнению авторов публикации, неспособность Вашингтона и Брюсселя объявить о своей стратегии поддержки Киева говорит об отсутствии ее как таковой или страхе перед Москвой. В итоге Запад и НАТО существуют в атмосфере конфликтов и кризисов, вместо того, чтобы «продвигать европейские ценности», заключили обозреватели.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, усомнился в том, что ВСУ смогут организовать контрнаступление весной. По его мнению, оно вряд ли состоится раньше середины лета, поскольку у них нет необходимой для этого военной техники.

Армия,Видео,Скотт Риттер,Алексей Резников,НАТО,
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