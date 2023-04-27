В США назвали причину переноса украинского контрнаступления

«Прокрастинация не только в США, но и в Европе стала причиной такого положения дел. Опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление», — считают журналисты. По их мнению, это также привело к тому, что Москва выиграла время, чтобы мобилизовать новые силы, построить глубокую оборону по всему фронту.