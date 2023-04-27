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Производитель Bayraktar представил дрон-камикадзе для беспилотников

Производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar турецкая компания Baykar представила барражирующий боеприпас самолетного типа Kemankes, которым планируется вооружать существующие и перспективные БПЛА этой фирмы. Презентация прошла на фестивале Teknofest в Стамбуле.

По данным Baykar, боеприпас сможет нести полезную нагрузку до 6 кг при полной массе 30 кг. Дальность его действия - более 50 км, рабочая высота полета - более 5 км, время полета - 1 час.

Заявленная крейсерская скорость Kemankes - 360 км/ч, максимальная - в два раза выше. Длина дрона составляет 1,73 м, высота - 0,4 м, размах крыла - 1,25 м. Боеприпас также будет оборудован оптической системой наведения, работающей на принципах искусственного интеллекта.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель компании, дрон может использоваться для поражения стратегически важных целей. Его смогут нести БПЛА производства Baykar, а именно Bayraktar TB2, TB3, Akinci и Kizilelma.

Представитель Baykar отметил, что компоненты Kemankes производятся на территории Турции, подавляющее большинство из них - самой компанией. По его словам, летные испытания пока не начались, но боеприпас к ним готов. "Он уже готов к полету, но еще не летал", - пояснили ТАСС на стенде компании.

Авиационно-космический фестиваль Teknofest проходит с 27 апреля по 1 мая в аэропорту имени Ататюрка.

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