Минобороны заявило о взятии под контроль четырех кварталов в Артемовске

Российские штурмовые отряды взяли под контроль еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боев за город журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что в боях за Артемовск российским штурмовикам оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) — они, в частности, сковывают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной и южной окраинах города.
Помимо этого, на донецком направлении Южная группировка войск за минувшие сутки поразила украинские подразделения в районе Ступочки, Часов Яра и Калинина. Для выполнения боевых задач в этом районе было совершено четыре самолетовылета и выполнено 59 огневых задач.
Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.