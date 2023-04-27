Минобороны заявило о взятии под контроль четырех кварталов в Артемовске

Российские штурмовые отряды взяли под контроль еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). О ходе боев за город журналистам сообщили в Минобороны.

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Там уточнили, что в боях за Артемовск российским штурмовикам оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) — они, в частности, сковывают действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северной и южной окраинах города.

Помимо этого, на донецком направлении Южная группировка войск за минувшие сутки поразила украинские подразделения в районе Ступочки, Часов Яра и Калинина. Для выполнения боевых задач в этом районе было совершено четыре самолетовылета и выполнено 59 огневых задач.