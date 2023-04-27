Путин присвоил звание Героя России спасшему 50 человек участнику спецоперации

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда «Боотур-1» Александру Колесову. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в Telegram.

По его словам, Колесов стал первым участвующим в спецоперации жителем Республики Саха, получившим эту награду.

«В сентябре прошлого года, во время тяжелейших сражений, Александр проявил себя истинным героем, стал примером мужества, отваги и самоотверженности», — написал Николаев, подчеркнув, что военнослужащий навсегда вписал свое имя в историю Якутии и страны.

Как пишет Украины (ВСУ) 50 российских военнослужащих. Он организовал танковую оборону в селе, которое стремились окружить войска противника, обладавшего шестикратным численным перевесом. Благодаря действиям Колесова подразделения Вооруженных Сил России были успешно эвакуированы из населенного пункта.