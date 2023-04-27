Чехия будет обучать летчиков гражданской авиации Украины

Чехия приступит к обучению пилотов гражданской авиации Украины. Решение об этом приняло правительство республики, сообщило в четверг Чешское радио.

В текущем году в Чехии должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет израсходовано 22 млн крон (примерно $1,05 млн).

Поддержанный чешским правительством проект должен помочь восстановлению гражданского авиасообщения на Украине после завершения в этой стране военного конфликта. Предполагается, что обучение в республике пройдут студенты старших курсов Национального авиационного университета в Киеве.