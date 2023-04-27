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Чехия будет обучать летчиков гражданской авиации Украины

Чехия приступит к обучению пилотов гражданской авиации Украины. Решение об этом приняло правительство республики, сообщило в четверг Чешское радио.

Чехия будет обучать летчиков гражданской авиации Украины
© globallookpress.com

В текущем году в Чехии должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет израсходовано 22 млн крон (примерно $1,05 млн).

Поддержанный чешским правительством проект должен помочь восстановлению гражданского авиасообщения на Украине после завершения в этой стране военного конфликта. Предполагается, что обучение в республике пройдут студенты старших курсов Национального авиационного университета в Киеве.

В случае успешной реализации проекта обучения украинских гражданских летчиков в текущем году, он будет продлен на 2024 и 2025 годы. В 2022 году чешское правительство одобрило "Программу гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и экономической помощи Украине", предусматривающую помощь этой стране в сфере гражданской авиации.

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