Чехия будет обучать летчиков гражданской авиации Украины
Чехия приступит к обучению пилотов гражданской авиации Украины. Решение об этом приняло правительство республики, сообщило в четверг Чешское радио.
В текущем году в Чехии должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет израсходовано 22 млн крон (примерно $1,05 млн).
Поддержанный чешским правительством проект должен помочь восстановлению гражданского авиасообщения на Украине после завершения в этой стране военного конфликта. Предполагается, что обучение в республике пройдут студенты старших курсов Национального авиационного университета в Киеве.
В случае успешной реализации проекта обучения украинских гражданских летчиков в текущем году, он будет продлен на 2024 и 2025 годы. В 2022 году чешское правительство одобрило "Программу гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и экономической помощи Украине", предусматривающую помощь этой стране в сфере гражданской авиации.