Бойцы ЧВК «Вагнер» приостановили бои в Артемовске

Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять город и уехать домой. Пресса – это святое. Они тоже своего рода военкоры. Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. «Распетушим», если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», - сказал Пригожин.