Бойцы ЧВК «Вагнер» приостановили бои в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы временно приостановили огонь артиллерии из-за приезда в Артемовск американских журналистов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что «Цербер» - командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут.
Принято решение приостановить огонь артиллерии, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять город и уехать домой. Пресса – это святое. Они тоже своего рода военкоры. Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. «Распетушим», если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», - сказал Пригожин.
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