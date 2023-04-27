Пригожин сообщил о приостановке огня в Артемовске на время поездки журналистов США
Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название - Бахмут) будет приостановлен на время поездки в город американских журналистов, которых везут туда ВСУ. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление опубликовано в четверг в Telegram-канале его пресс-службы.
"Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса - это святое. Они же тоже своего рода военкоры", - отметил Пригожин.
В то же время он предостерег ВСУ от попыток подтянуть в Артемовск резервы под прикрытием журналистов США.
"Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай", - сказал Пригожин, пообещав пресечь подобные попытки, если они будут.