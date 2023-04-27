Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название - Бахмут) будет приостановлен на время поездки в город американских журналистов, которых везут туда ВСУ. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление опубликовано в четверг в Telegram-канале его пресс-службы.