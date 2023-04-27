Столтенберг: в НАТО подготовили и вооружили свыше девяти бригад ВСУ
Страны НАТО завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что Украине уже поставили 98% обещанной помощи. В их числе 1550 бронемашин, 230 танков и «огромные» объемы боеприпасов.
Ранее Столтенберг заявлял, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Вместе с тем он сказал, что сейчас главное внимание союзники по блоку должны уделять «обеспечению победы Украины над Россией».
Он также говорил, что представители Североатлантического альянса должны обсудить возможность предоставления Киеву самолетов различных типов. Ранее на такой шаг уже пошли Польша и Словакия — они передали ряд советских истребителей МиГ-29.