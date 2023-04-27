Страны НАТО завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украине уже поставили 98% обещанной помощи. В их числе 1550 бронемашин, 230 танков и «огромные» объемы боеприпасов.

Ранее Столтенберг заявлял, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Вместе с тем он сказал, что сейчас главное внимание союзники по блоку должны уделять «обеспечению победы Украины над Россией».