Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле второго за день поселка со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу второй за день населенный пункт в Шебекинском городском округе.

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По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но повреждены два частных домовладения в поселке Красное. У домов выбиты окна, посечены фасады и заборы.