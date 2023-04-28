Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле второго за день поселка со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу второй за день населенный пункт в Шебекинском городском округе.
По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но повреждены два частных домовладения в поселке Красное. У домов выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Ранее 28 апреля Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, а также в селе Муроме на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Накануне Гладков сообщал, что женщина пострадала при обстреле ВСУ села Щетиновка. 26 апреля губернатор заявлял, что Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу поселок Красное Шебекинского городского округа. Белгородская область граничит с Украиной, в частности с Сумской областью.